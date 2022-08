Che vergogna l'inchiesta usata come propaganda anti-Giorgia (Di giovedì 11 agosto 2022) Non sarebbe necessario occuparsi della giustizia che ha revocato l'arresto dell'ex sindaco di Terracina, Roberta Tintari, se nei giorni scorsi i giornali non avessero riempito pagine e pagine, a cominciare dalla prima, per occuparsi della giustizia che invece aveva disposto l'arresto. come al solito, sarebbe stato meglio per tutti - e ovviamente, innanzitutto, per la vittima di quel primo provvedimento - che l'indagine e il processo si svolgessero senza strepito e senza l'intermezzo inutile, anzi illegittimo, della privazione della libertà dell'indagata, una che ha visto cadere un buon numero delle imputazioni su cui avevano fatto chiasso i cazzari delle procure e su cui magari si poteva far luce prima, non dopo la decisione di sbatterla ai domiciliari. Naturalmente adesso il medesimo giornalismo Onestà&Manette spiega che qualcosa rimane comunque in quel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Non sarebbe necessario occuparsi della giustizia che ha revocato l'arresto dell'ex sindaco di Terracina, Roberta Tintari, se nei giorni scorsi i giornali non avessero riempito pagine e pagine, a cominciare dalla prima, per occuparsi della giustizia che invece aveva disposto l'arresto.al solito, sarebbe stato meglio per tutti - e ovviamente, innanzitutto, per la vittima di quel primo provvedimento - che l'indagine e il processo si svolgessero senza strepito e senza l'intermezzo inutile, anzi illegittimo, della privazione della libertà dell'indagata, una che ha visto cadere un buon numero delle imputazioni su cui avevano fatto chiasso i cazzari delle procure e su cui magari si poteva far luce prima, non dopo la decisione di sbatterla ai domiciliari. Naturalmente adesso il medesimo giornalismo Onestà&Manette spiega che qualcosa rimane comunque in quel ...

