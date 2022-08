Calciomercato Juventus | anche il Tottenham su Depay | i bianconeri hanno un vantaggio

(Di giovedì 11 agosto 2022)ildi Conte avrebbe messo gli occhi su, ma iavrebbero unLama non solo nella corsa a Memphis. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, sull’olandese sarebbe (ri)piombatoildi Conte e Paratici. Dopo gli interessamenti dello scorso inverno, gli Spurspreso informazioni sull’attaccante. Laal momento resta in pole position e vorrebbe chiudere subito col Barcellona, che dal canto suo ha fretta di vendere per tesserare i nuovi acquisti. Proprio per questo isembrano inrispetto agli ...

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Kostic in arrivo domani per visite mediche e firma - GiovaAlbanese : #Kostic è atteso a Torino domani mattina. #Juventus attiva anche oggi sul fronte #Depay, che però deve prima libera… - DiMarzio : . @juventus, Filip #Kostic arriverà a Torino domani mattina - MomentiCalcio : Juventus: siamo così sicuri che sia più forte dell’anno scorso - VELOSPORT1960 : -

... prodotta dallo sponsor tecnico Adidas, introduce un design sgargiante in rosa e blu, dominato da un motivo grafico astratto e caratterizzato da loghi bianchi (Adidas,) e blu (Jeep). La ...Una coppia al comando Ilcontinua fino a fine mese ma nel frattempo il pallone ... Per la vittoria finale gli allibratori mettono in prima fila Inter e, entrambe bancate a 2.70. ...Calciomercato Juventus, l'asso nella manica di Antonio Conte: la Juventus adesso trema per il colpo lì davanti ...Questo è quanto emerso dalle parole di Gianluca di Marzio a Sky Sport, che ha fatto il punto della situazione in casa Juve. I nomi in pole position sono quelli di Memphis Depay, del Barcellona, e Anth ...