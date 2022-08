Benitez: “Inter e Juventus favorite per lo Scudetto, ma spero che possa lottare anche il Napoli” (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ex allenatore del Napoli, Rafa Benitez, durante un’Intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha analizzato l’ormai imminente partenza del campionato di Serie A 2022/2023, annunciando le sue favorite: “Secondo me Inter e Juventus partono davanti a tutte, ma sarebbe poco rispettoso non considerare il Milan dopo lo Scudetto conquistato nella scorsa stagione. Sarei felice se anche il Napoli riuscisse ad entrare nella lotta per il titolo, nella speranza che le varie cessioni non condizionino troppo negativamente l’andamento della squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ex allenatore del, Rafa, durante un’vista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha analizzato l’ormai imminente partenza del campionato di Serie A 2022/2023, annunciando le sue: “Secondo mepartono davanti a tutte, ma sarebbe poco rispettoso non considerare il Milan dopo loconquistato nella scorsa stagione. Sarei felice seilriuscisse ad entrare nella lotta per il titolo, nella speranza che le varie cessioni non condizionino troppo negativamente l’andamento della squadra”. SportFace.

infoitsport : Rafa Benitez: 'Inter e Juve davanti al Milan per lo scudetto' - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Benitez: '#Inter e #Juventus favorite per lo #Scudetto, ma spero che possa lottare anche il #Napoli' - infoitsport : Benitez: 'Inter e Juve siete in pole, il Milan è solido. Occhio al Napoli' - infoitsport : Benitez: “Scudetto? Inter e Juve, ma c'è anche il Milan da considerare” - infoitsport : Benitez: 'Scudetto? Inter e Juve davanti, però Mou ha un obbligo. I ritorni di Pogba e Lukaku dimostrano una cosa' -