Ballando 2022 concorrenti: coppia gay nel cast di Milly Carlucci. I nomi (Di giovedì 11 agosto 2022) La prossima edizione di Ballando con le Stelle continua ad essere un cantiere aperto soprattutto per quanto riguarda i concorrenti che scenderanno in pista. La formazione ufficiale dello show, in partenza sabato 8 ottobre prossimo, sarà svelata da Milly Carlucci nei vari programmi che costellano il daytime di Rai1 nelle prossime settimane. Tanti i nomi di personaggi dello spettacolo indicati come futuri ballerini ma nessuna conferma nè dalla produzione nè dai diretti interessati. C'è stata solo la smentita di Francesca Pascale e Paola Turci; la coppia non parteciperà. Secondo Dagospia, tra i concorrenti di Ballando 2022 una coppia gay farà molto chiacchierare: si tratta di uno sportivo omosessuale che sta con un uomo; ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 11 agosto 2022) La prossima edizione dicon le Stelle continua ad essere un cantiere aperto soprattutto per quanto riguarda iche scenderanno in pista. La formazione ufficiale dello show, in partenza sabato 8 ottobre prossimo, sarà svelata danei vari programmi che costellano il daytime di Rai1 nelle prossime settimane. Tanti idi personaggi dello spettacolo indicati come futuri ballerini ma nessuna conferma nè dalla produzione nè dai diretti interessati. C'è stata solo la smentita di Francesca Pascale e Paola Turci; lanon parteciperà. Secondo Dagospia, tra idiunagay farà molto chiacchierare: si tratta di uno sportivo omosessuale che sta con un uomo; ...

zazoomblog : Ballando con le Stelle sportivo verso il cast: “Sta con un uomo ex di una showgirl” - #Ballando #Stelle #sportivo… - ICaleidoscopio : Vuoi attendere il Ferragosto ballando? Ecco dove puoi farlo in provincia di Matera - ragusaoggi : Sensualità ballando: ritorna il Catania Tango Festival e celebra 20 anni - zazoomblog : Ballando con le Stelle cast in crisi? Candidatura bomba per Milly: con lei si sbanca - #Ballando #Stelle #crisi?… - Stasera_in_TV : GIALLO: (23:10) L'ispettore Barnaby - Stagione 10 Episodio 1 - Ballando con la morte (Telefilm) #StaseraInTV 08/08/2022 #SecondaSerata -