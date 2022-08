A2A diventa “Official Energy Partner” di Inter e Milan per la mobilità elettrica (Di giovedì 11 agosto 2022) A2A, tramite la controllata A2A Energia, conferma il suo sostegno alle eccellenze del calcio Milanese in qualità di “Official Energy Partner” di AC Milan e di FC Internazionale Milano. Anche per la prossima stagione 2022-2023 il Gruppo consolida e rafforza le sue collaborazioni strategiche nel mondo sportivo ribadendo la volontà di condividere un percorso comune Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 11 agosto 2022) A2A, tramite la controllata A2A Energia, conferma il suo sostegno alle eccellenze del calcioese in qualità di “” di ACe di FCnazionaleo. Anche per la prossima stagione 2022-2023 il Gruppo consolida e rafforza le sue collaborazioni strategiche nel mondo sportivo ribadendo la volontà di condividere un percorso comune Calcio e Finanza.

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: A2A diventa 'Official Energy Partner' di #Inter e #Milan per la mobilità elettrica - CalcioFinanza : A2A diventa 'Official Energy Partner' di #Inter e #Milan per la mobilità elettrica - sportli26181512 : #Marketing #Notizie A2A diventa “Official Energy Partner” di Inter e Milan per la mobilità elettrica: A2A, tramite… -