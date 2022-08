Verona-Napoli rebus modulo per Spalletti: troppi punti interrogativi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Verona-Napoli si gioca il 15 agosto, la prima uscita della stagione 202223 per la formazione di Luciano Spalletti. Il meccanismo assurdo del calciomercato, con la complicità delle società, obbliga le squadre a giocare con le trattative ancora aperte. Ed allora il Napoli è un cantiere con Fabian Ruiz che è pronto andare al Psg, Petagna che va al Monza, Raspadori che può arrivare dal Sassuolo, Meret in bilico, Sirigu forse titolare e Navas o Kepa sullo sfondo. Situazioni che fanno restare un dubbio sul modulo che Spalletti utilizzerà per Verona-Napoli, partita complicata anche se la formazione di Cioffi non sembra essere nella migliore condizione, tanto che il tecnico degli scaligeri è già osservato speciale della dirigenza. Spalletti ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 10 agosto 2022)si gioca il 15 agosto, la prima uscita della stagione 202223 per la formazione di Luciano. Il meccanismo assurdo del calciomercato, con la complicità delle società, obbliga le squadre a giocare con le trattative ancora aperte. Ed allora ilè un cantiere con Fabian Ruiz che è pronto andare al Psg, Petagna che va al Monza, Raspadori che può arrivare dal Sassuolo, Meret in bilico, Sirigu forse titolare e Navas o Kepa sullo sfondo. Situazioni che fanno restare un dubbio sulcheutilizzerà per, partita complicata anche se la formazione di Cioffi non sembra essere nella migliore condizione, tanto che il tecnico degli scaligeri è già osservato speciale della dirigenza....

