Ultime Notizie – Elezioni | Guzzetta | “Calenda deve raccogliere firme? Allora anche Di Maio | Tabacci | Bonino…”

Mentre si procede verso la creazione del terzo polo ed una possibile intesa elettorale fra il leader di Azione, Calenda e Italia Viva di Renzi, resta aperta la questione: Calenda deve o non deve (come lui afferma) raccogliere le firme? "Non si può applicare a Calenda un regime differenziato rispetto agli altri: o l'esenzione vale per tutti o non vale per nessuno, in quanto la lista di Calenda si trova esattamente nella stessa situazione di quella di Di Maio, di Tabacci, della Bonino e cosi via". Non ha dubbi il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore di Diritto pubblico presso l'Università di Roma Tor Vergata che aveva già ravvisato all'Adnkronos un profilo di illegittimità nella ...

