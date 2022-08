Ucraina, attacchi su Zaporizhzhia: Russia chiede riunione Consiglio Sicurezza Onu (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, “da tenersi l’11 agosto, in relazione agli ultimi attacchi ucraini alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e alle possibili conseguenze catastrofiche”. Lo ha detto una fonte della missione russa all’Onu, come riporta l’agenzia Tass, ripetendo le accuse agli ucraini. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Laha chiesto unadeldidelle Nazioni Unite, “da tenersi l’11 agosto, in relazione agli ultimiucraini alla centrale nucleare die alle possibili conseguenze catastrofiche”. Lo ha detto una fonte della missione russa all’Onu, come riporta l’agenzia Tass, ripetendo le accuse agli ucraini. L'articolo proviene da Italia Sera.

