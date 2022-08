Simulazione choc | panico nel Pd | il centrodestra farà cappotto nei collegi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Una valanga azzurra sta per abbattersi sulle elezioni politiche in programma il 25 settembre. Secondo l'Istituto Cattaneo, infatti, ilvincerebbe in 122uninominali su 147 alla Camera e in 63 su 74 al Senato. La mappa politica dell'Italia, rappresentata dalle slide del Cattaneo che pubblichiamo in queste pagine, è quasi tutta blu scura, il colore che indica i colleghi «blindati» per il. E sono tantissimi quelli blu chiari, sono ritenuti «abbastanza sicuri», e quelli celesti, definiti «buoni». È l'effetto Calenda: la decisione del leader di Azione di rompere l'alleanza con il Partito democratico, infatti, rischia di costare caro al centrosinistra. Grazie allo strappo di Calenda ilconquisterebbe 19uninominali in più alla Camera e 9 seggi in più al ...