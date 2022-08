Napoli, tifosi euforici: “Sa arrivando un giocatore fortissimo” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Napoli pensa a Ndombele per sostituire Fabian Ruiz promesso al PSG. I tifosi azzurri entusiasti dell’idea. NDOMBELE – Napoli – CALCIOMERCATO. Il nome nuovo fatto da Sky Sport per il centrocampo del Napoli è quello di Tanguy Ndombele in uscita dal Tottenham. Ma il Napoli su questo ruolo può andare con ‘calma’ magari tirando fuori il coniglio dal cilindro, così come fatto la scorsa stagione con Anguissa, preso a sorpresa all’ultimo momento e si poi rivelato un giocatore fondamentale per la mediana di Spalletti, tanto che è stato riscattato dal Fulham. Il classe 1996, rientrato dal prestito al Lione, ha un contratto con i londinesi fino al 30 giugno 2025. Antonio Conte non lo considera parte integrante del proprio progetto tecnico, tanto che gli Spurs stanno valutando l’ipotesi di ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilpensa a Ndombele per sostituire Fabian Ruiz promesso al PSG. Iazzurri entusiasti dell’idea. NDOMBELE –– CALCIOMERCATO. Il nome nuovo fatto da Sky Sport per il centrocampo delè quello di Tanguy Ndombele in uscita dal Tottenham. Ma ilsu questo ruolo può andare con ‘calma’ magari tirando fuori il coniglio dal cilindro, così come fatto la scorsa stagione con Anguissa, preso a sorpresa all’ultimo momento e si poi rivelato unfondamentale per la mediana di Spalletti, tanto che è stato riscattato dal Fulham. Il classe 1996, rientrato dal prestito al Lione, ha un contratto con i londinesi fino al 30 giugno 2025. Antonio Conte non lo considera parte integrante del proprio progetto tecnico, tanto che gli Spurs stanno valutando l’ipotesi di ...

AgataCentasso : @dries_mertens14 Ho conosciuto Napoli solo in vacanza. Quanto basta però per comprendere il perchè del grande affet… - anperillo : Dries #Mertens accolto da una folla entusiasta di tifosi del #Galatasaray ???????? #Napoli - Enzolott : A leggere certi tweet dei tifosi del Napoli riguardo al calciomercato mi sta venendo il dubbio che forse non hanno… - napolipiucom : Napoli, tifosi euforici: 'Sa arrivando un giocatore fortissimo' #napoli #ndombele #ForzaNapoliSempre - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Hellas-Verona - Napoli: solo settore Ospiti per i tifosi partenopei di altre regioni -

Perché nessuno vuole più Cristiano Ronaldo ...- come l'impiegato che finisce il suo turno e timbra il cartellino - e sfilando via tra i tifosi ...- anche se nelle ultime ore gira con insistenza una voce che lo vorrebbe in trattativa con il Napoli - ... Milan, effetto Scudetto: aumenta il numero di tifosi in Italia Il club bianconero conta ancora 8 milioni e 56 mila tifosi in tutta Italia, nonostante nell'ultimo ... Quarto posto per il Napoli che vanta 2,6 milioni di supporter, segue poi la Roma con 1,8 milioni in ... AreaNapoli.it Napoli, il flop degli abbonamenti Due settimane o poco più: i tifosi del Napoli non hanno avuto troppo tempo per potersi dedicare alla nuova campagni abbonamenti del club azzurro, partita solo il 25 luglio e in ampio ... Napoli, tifosi euforici: “Sa arrivando un giocatore fortissimo” Il Napoli pensa a Ndombele per sostituire Fabian Ruiz promesso al PSG. I tifosi azzurri entusiasti dell'idea. ...- come l'impiegato che finisce il suo turno e timbra il cartellino - e sfilando via tra i...- anche se nelle ultime ore gira con insistenza una voce che lo vorrebbe in trattativa con il- ...Il club bianconero conta ancora 8 milioni e 56 milain tutta Italia, nonostante nell'ultimo ... Quarto posto per ilche vanta 2,6 milioni di supporter, segue poi la Roma con 1,8 milioni in ... Napoli, tifosi fiduciosi: 'Potrebbe arrivare un calciatore fortissimo' Due settimane o poco più: i tifosi del Napoli non hanno avuto troppo tempo per potersi dedicare alla nuova campagni abbonamenti del club azzurro, partita solo il 25 luglio e in ampio ...Il Napoli pensa a Ndombele per sostituire Fabian Ruiz promesso al PSG. I tifosi azzurri entusiasti dell'idea.