«Luigi Comencini è il nonno di Carlo Calenda che diresse Le Avventure di Pinocchio. Tutto torna». Bufera in Rai sul condirettore della Tgr Carlo Fontana

Carlo Calenda Altra Bufera in Rai in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Questa volta a cadere nell'occhio del ciclone è Carlo Fontana, condirettore della Tgr. Il giornalista si è lasciato andare ad una critica di troppo su Carlo Calenda, il leader di Azione, che gli ha prontamente risposto innescando anche la reazione di Usigrai, l'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai. "Indovinello: come si chiamava il famoso regista nonno di Carlo Calenda? Luigi Comencini. Che sceneggiato diresse per la tv? 'Le Avventure di Pinocchio'."

