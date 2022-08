Immissioni in ruolo docenti 2022: esiti call veloce entro 11 agosto. Poi tocca a straordinario bis, GPS sostegno prima fascia e ancora ordinario 2020 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Immissioni in ruolo anno scolastico docenti 2022/23: il MEF ha autorizzato più di 94mila assunzioni. Tra queste anche quelle del concorso straordinario bis (circa 14.000 posti relativi al 2021/22). Ecco quali graduatorie verranno utilizzate e i tempi di nomina. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 agosto 2022)inanno scolastico/23: il MEF ha autorizzato più di 94mila assunzioni. Tra queste anche quelle del concorsobis (circa 14.000 posti relativi al 2021/22). Ecco quali graduatorie verranno utilizzate e i tempi di nomina. L'articolo .

