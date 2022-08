Il processo di adesione della Bosnia all’Ue è in stallo da quattro anni (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Bosnia-Erzegovina guarda con disillusione a un possibile ingresso nell’Unione europea. La nazione balcanica ha presentato domanda di adesione nel febbraio 2018 ma il dialogo con Bruxelles si è arenato ancor prima di cominciare e Sarajevo è considerata ancora solo un candidato potenziale. Il dettagliato questionario politico, necessario per formalizzare la candidatura, non è stato completato, mentre per l’Unione europea sembra che la Bosnia non sia una priorità. Per ottenere l’apertura dei negoziati la Bosnia dovrà compiere progressi in 14 ambiti identificati dalla Commissione ma il Paese appare ancora lontano dal soddisfacimento di questi criteri. Le istituzioni e lo Stato di diritto devono ancora essere rafforzati, e l’economia ancora non è competitiva. Un sondaggio, realizzato nel dicembre 2021 dal National ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 10 agosto 2022) La-Erzegovina guarda con disillusione a un possibile ingresso nell’Unione europea. La nazione balcanica ha presentato domanda dinel febbraio 2018 ma il dialogo con Bruxelles si è arenato ancor prima di cominciare e Sarajevo è considerata ancora solo un candidato potenziale. Il dettagliato questionario politico, necessario per formalizzare la candidatura, non è stato completato, mentre per l’Unione europea sembra che lanon sia una priorità. Per ottenere l’apertura dei negoziati ladovrà compiere progressi in 14 ambiti identificati dalla Commissione ma il Paese appare ancora lontano dal soddisfacimento di questi criteri. Le istituzioni e lo Stato di diritto devono ancora essere rafforzati, e l’economia ancora non è competitiva. Un sondaggio, realizzato nel dicembre 2021 dal National ...

