Il nuovo attaccante del Napoli arriva dalla Serie A: cifre e dettagli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il mercato del Napoli è ancor anni luce lontano dal potersi dichiarare terminato. In sospeso ci sono ancora moltissimi trasferimenti e trattative che potrebbero sbloccarsi da un momento all’altro. Oltre al capitolo centrocampista, perché bisognerà sostituire Fabián Ruiz, e al portiere, con Meret sempre pronto a far le valigie, resta da definire anche la situazione del vice-Osimhen. Anche quest’anno, ovviamente, l’attaccante nigeriano sarà il fulcro attorno al quale l’attacco partenopeo dovrà ruotare, ma avrà bisogno di un sostituto dato che Petagna diventerà un nuovo giocatore del Monza. Simeone Napoli Verona Ecco perché il Napoli ha chiuso per Giovanni Simeone: prestito oneroso a 3,5 milioni con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di qualificazione alla Champions League, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il mercato delè ancor anni luce lontano dal potersi dichiarare terminato. In sospeso ci sono ancora moltissimi trasferimenti e trattative che potrebbero sbloccarsi da un momento all’altro. Oltre al capitolo centrocampista, perché bisognerà sostituire Fabián Ruiz, e al portiere, con Meret sempre pronto a far le valigie, resta da definire anche la situazione del vice-Osimhen. Anche quest’anno, ovviamente, l’nigeriano sarà il fulcro attorno al quale l’attacco partenopeo dovrà ruotare, ma avrà bisogno di un sostituto dato che Petagna diventerà ungiocatore del Monza. SimeoneVerona Ecco perché ilha chiuso per Giovanni Simeone: prestito oneroso a 3,5 milioni con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di qualificazione alla Champions League, ...

