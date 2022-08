Genoa | respinta l'offerta dell'Empoli per Vogliacco

...su unae a depositare in rete. A nulla serve al Sassuolo il gol di Ayhan nel finale. Ai sedicesimi il Modena sfiderà una tra Cremonese e Ternana. Altro 3 - 2 a Marassi, dove ilsi ......90' Risponde Paleari a una insidiosa conclusione di Jagiello 89' Conclusione sul primo palo di Fariasda Martinez 86' Esce Coda che lascia il posto a Melegoni 81' Gol annullato alper ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Bologna-Cosenza 1-0 - Il Bologna vince la prima uscita ufficiale della stagione superando lo scoglio dei 32esimi di Coppa Italia Genoa-Benevento 3-2 - Buona la prima in Coppa Italia per il Genoa. Tutt ...