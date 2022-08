Franco Agamenone, pacatezza ed ambizione: “Coppa Davis? Magari!” (Di mercoledì 10 agosto 2022) È una delle nuove frecce del tennis italiano. Lui, nato in Argentina ma dalle chiare origini nostrane, ha scelto di vivere a Lecce per migliorare il suo tennis ed il rapporto con le radici. Gli mancano, ormai, poche posizioni per entrare ufficialmente nella Top 100 del Ranking ATP del tennis internazionale. Con pacatezza ed ambizione, Franco Agamenone si è raccontato. Le parole di Franco Agamenone Franco Agamenone (Credit foto – pagina Facebook We Are Tennis)Ecco le dichiarazioni dell’italo-argentino Franco Agamenone ai microfoni di OA Sport: “Sono arrivato a Lecce nel dicembre del 2020, e ho deciso di giocare per l’Italia perché dopo la pandemia vi erano i Campionati italiani e altri tornei importanti appunto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) È una delle nuove frecce del tennis italiano. Lui, nato in Argentina ma dalle chiare origini nostrane, ha scelto di vivere a Lecce per migliorare il suo tennis ed il rapporto con le radici. Gli mancano, ormai, poche posizioni per entrare ufficialmente nella Top 100 del Ranking ATP del tennis internazionale. Conedsi è raccontato. Le parole di(Credit foto – pagina Facebook We Are Tennis)Ecco le dichiarazioni dell’italo-argentinoai microfoni di OA Sport: “Sono arrivato a Lecce nel dicembre del 2020, e ho deciso di giocare per l’Italia perché dopo la pandemia vi erano i Campionati italiani e altri tornei importanti appunto ...

