Elezioni 2022 | Letta | “Idea della destra pericolosa per futuro Paese”

(Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – "La differenza della nostra Idea del Paese con quella della destra è radicale, quella Idea non è la nostra. E' una Idea pericolosa per il futuro del Paese perché l'Italia non ha nulla a che vedere con l'Ungheria e la Polonia ma è il centro dell'Europa". Lo ha detto Enrico Letta presentando la candidatura da Carlo Cottarelli nella sede di +Europa. "Sono convinto che siamo in grado di partire con determinazione – ha affermato Letta – dovremo definire le liste comuni, quelle dei collegi, per quel che ci riguarda lo facciamo entro Ferragosto". Con +Europa c'è una "unità di intenti naturale", ha scandito. "Con Emma (Bonino, ndr) ho condiviso alcuni mesi di lavoro per me ...

