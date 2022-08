DAZN, nuova partnership con Samsung: bundle con sei mesi di abbonamento gratis (Di mercoledì 10 agosto 2022) DAZN Italia annuncia una partnership commerciale con Samsung. Una collaborazione all’insegna dell’innovazione per rendere la fruizione dei contenuti in streaming ancora più accessibile e l’interazione con i dispositivi connessi semplice e innovativa. La partnership commerciale prevede un’offerta in bundle1, in partenza da oggi mercoledì 10 agosto, che permetterà a tutti i nuovi clienti DAZN2 che Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 10 agosto 2022)Italia annuncia unacommerciale con. Una collaborazione all’insegna dell’innovazione per rendere la fruizione dei contenuti in streaming ancora più accessibile e l’interazione con i dispositivi connessi semplice e innovativa. Lacommerciale prevede un’offerta in1, in partenza da oggi mercoledì 10 agosto, che permetterà a tutti i nuovi clienti2 che Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Media #Notizie DAZN, nuova partnership con Samsung: bundle con sei mesi di abbonamento gratis: DAZN Italia annunci… - Tomas1374 : RT @CalcioFinanza: DAZN, nuova partnership con Samsung: bundle con sei mesi di abbonamento gratis - CalcioFinanza : DAZN, nuova partnership con Samsung: bundle con sei mesi di abbonamento gratis - tifosidownunder : RT @DAZN_IT: Nuova stagione ?? stesse tradizioni ???? Ormai manca poco, la #SerieATIM sta per tornare! #DAZN. Nella vita di un tifoso. https… - _ElPrincipe22 : RT @DonDie_Sospeso: Provata la nuova APP di @DAZN_IT sullo SkyQ. Che dire, le gambe di @GiorgiaRossi3 per poco non uscivano fuori dallo sch… -