Cristina Rosi torna a casa dal marito e dalla figlia dopo due anni dal parto in coma (Di mercoledì 10 agosto 2022) La donna ha potuto vedere la figlia solo pochi mesi fa. Le spese della lunga riabilitazione sono state pagate con una raccolta fondi che è stata riaperta per allargare la casa della famiglia. Alla donna sono arrivati anche i messaggi e le canzoni di Gianna Nannini di cui è una grande fan

