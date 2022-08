Ceara vs Sao Paulo – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Ceara ospita il San Paolo giovedi 11 agosto nella seconda partita dei quarti di finale della Copa Sudamericana. Il pareggio è ancora in bilico dopo la vittoria del San Paolo per 1-0 in casa la scorsa settimana. Il calcio di inizio di Ceara vs Sao Paulo è previsto alle 00:15 del mattino ora italiana Anteprima della partita Ceara vs Sao Paulo: a che punto sono le due squadre Ceara Dopo aver effettuato sei tiri in porta contro i due del Ceara nell’arco dei 90 minuti, il Sao Paulo si è sentito in colpa per aver ottenuto un solo gol di vantaggio. Tuttavia, il Ceara ha mostrato un’eccellente resistenza difensiva per chiudere i suoi più illustri avversari, fino a quando il colpo del sostituto Nikao al 70° minuto ha finalmente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilospita il San Paolo giovedi 11 agosto nella seconda partita dei quarti di finale della Copa Sudamericana. Il pareggio è ancora in bilico dopo la vittoria del San Paolo per 1-0 in casa la scorsa settimana. Il calcio di inizio divs Saoè previsto alle 00:15 del mattino ora italiana Anteprima della partitavs Sao: a che punto sono le due squadreDopo aver effettuato sei tiri in porta contro i due delnell’arco dei 90 minuti, il Saosi è sentito in colpa per aver ottenuto un solo gol di vantaggio. Tuttavia, ilha mostrato un’eccellente resistenza difensiva per chiudere i suoi più illustri avversari, fino a quando il colpo del sostituto Nikao al 70° minuto ha finalmente ...

