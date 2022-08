Ariete, Elodie & Co sono gli unici a preoccuparsi del voto dei più giovani? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo Giorgia, Tommaso Zorzi e La Rappresentante di Lista anche la cantante affronta il tema della politica a meno di due mesi dalle elezioni. Ma per ora la politica non se n'è occupata più di tanto. Eppure tra i giovani l'assenteismo alle urne è molto diffuso. Anzi, troppo Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo Giorgia, Tommaso Zorzi e La Rappresentante di Lista anche la cantante affronta il tema della politica a meno di due mesi dalle elezioni. Ma per ora la politica non se n'è occupata più di tanto. Eppure tra il'assenteismo alle urne è molto diffuso. Anzi, troppo

virgiliovicchi : RT @PDUmorista: Nessun Tour a Lampedusa come Matteo Salvini, Nessuna Promessa elettorale come Silvio Berlusconi. Mi piace questa strategia… - SoniaLaVera : RT @ParliamoDiNews: Dopo Elodie, anche Ariete contro Giorgia Meloni direttamente dal palco #Gossipitaliano #OliviaNewtonJohn #gossipUSA #Co… - ParliamoDiNews : Dopo Elodie, anche Ariete contro Giorgia Meloni direttamente dal palco #Gossipitaliano #OliviaNewtonJohn #gossipUSA… - pizzibar : Vedere quest* giovani* ragazz* esporsi in modo consapevole,nonostante la raffica di insulti che si beccano,fa un po… - venetolink : RT @PDUmorista: Nessun Tour a Lampedusa come Matteo Salvini, Nessuna Promessa elettorale come Silvio Berlusconi. Mi piace questa strategia… -