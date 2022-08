DiMarzio : L'arrivo di Alexis #Sanchez a Marsiglia e l'accoglienza dei tifosi dell'@OM_Officiel: - MarcoBovicelli : Alexis #Sanchez in partenza per #Marsiglia: l’attaccante è arrivato poco fa in aeroporto a Milano, ad attenderlo u… - Alexis_Sanchez : Fin de ciclo ?????? GRAZIE ?? - bedconejo : Sisi alla prima panchina vai a postare Lamborghini sulle storie di Instagram, coglione @Alexis_Sanchez - PianetaMilan : .@Alexis_Sanchez, delirio a #Marsiglia, ma rischia di cadere / #Video #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ecco le parole di, il nuovo acquisto del Marsiglia , nella conferenza stampa in cui è stato presentato (virgolettato di fcinter1908.it). "Cosa so dell' OM Ciò che mi è stato detto: che è un club con ...Commenta per primoè stato ufficializzato in giornata come nuovo giocatore del Marsiglia ed ha subito parlato in conferenza stampa riguardo la sua nuova avventura ma ricordando anche i successi ottenuti ...Alexis Sanchez è un nuovo calciatore dell'Olympique Marsiglia. Il Nino Maravilla si è presentato con parole cariche di entusiasmo.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...