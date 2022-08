Vaiolo scimmie, in Italia 599 casi confermati (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Salgono a 599 i casi confermati di Vaiolo delle scimmie in Italia, 54 in più rispetto all’ultima rilevazione di 4 giorni fa, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute con dati aggiornati a oggi, 9 agosto. Nella casistica nazionale aumentano a 9 le donne, da 5 del report precedente, a fronte di 590 uomini. I contagi collegati a viaggi all’estero sono 169 (+10) e l’età mediana dei pazienti è di 37 anni (per un range che va dai 20 ai 71 anni). La regione con il più alto numero di casi confermati resta la Lombardia che ne segnala 265, seguita da Lazio (114), Emilia Romagna (65), Veneto (42), Toscana (25), Piemonte (22), Campania (18), Liguria e Puglia (12), Friuli Venezia Giulia (11). Ferme a 5 le regioni che non hanno ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Salgono a 599 ididellein, 54 in più rispetto all’ultima rilevazione di 4 giorni fa, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute con dati aggiornati a oggi, 9 agosto. Nellastica nazionale aumentano a 9 le donne, da 5 del report precedente, a fronte di 590 uomini. I contagi collegati a viaggi all’estero sono 169 (+10) e l’età mediana dei pazienti è di 37 anni (per un range che va dai 20 ai 71 anni). La regione con il più alto numero diresta la Lombardia che ne segnala 265, seguita da Lazio (114), Emilia Romagna (65), Veneto (42), Toscana (25), Piemonte (22), Campania (18), Liguria e Puglia (12), Friuli Venezia Giulia (11). Ferme a 5 le regioni che non hanno ...

Agenzia_Ansa : Parte dallo Spallanzani di Roma la campagna vaccinale per il vaiolo delle scimmie. Dopo la circolare del ministero… - Adnkronos : Le preoccupazioni di Anthony Fauci, a capo della task force sanitaria della Casa Bianca: il #Covid-19 'ci ha preso… - TgrRaiPiemonte : #Vaiolo delle #scimmie, 23 casi in Piemonte, la regione fuori dal novero delle prime quattro a cui il Ministero del… - alemartire78 : @JulianRoss79 La guerra in Ucraina, il caro benzina, il vaiolo delle scimmie. Qualcosa si trova sempre - 8foctdr67 : RT @dialtritempi: Twitter ha censurato il Prof. Shapira che ha affermato che il vaiolo delle scimmie è correlato al vaccino mRNA. Shapira è… -