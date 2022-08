Tennis, Serena Williams annuncia il ritiro: «Ora devo concentrarmi sull’essere una mamma» (Di martedì 9 agosto 2022) La star statunitense del Tennis, Serena Williams ha annunciato oggi 9 agosto che «è iniziato il conto alla rovescia» per il suo ritiro. «Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di muoverci in una direzione diversa», ha scritto sul suo profilo Instagram la 40enne, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam. La didascalia accompagna la copertina di Vogue che la ritrae elegante, in un lungo abito azzurro che l’avvolge esaltandone la muscolosità. «Quel momento è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Mio Dio, mi piace il Tennis. Ma ora è iniziato il conto alla rovescia. devo concentrarmi sull’essere una mamma, i miei obiettivi spirituali e scoprire finalmente un’altra, eccitante ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) La star statunitense delhato oggi 9 agosto che «è iniziato il conto alla rovescia» per il suo. «Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di muoverci in una direzione diversa», ha scritto sul suo profilo Instagram la 40enne, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam. La didascalia accompagna la copertina di Vogue che la ritrae elegante, in un lungo abito azzurro che l’avvolge esaltandone la muscolosità. «Quel momento è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Mio Dio, mi piace il. Ma ora è iniziato il conto alla rovescia.una, i miei obiettivi spirituali e scoprire finalmente un’altra, eccitante ...

