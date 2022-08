Serena Williams annuncia l’addio al tennis dopo gli Us Open (Di martedì 9 agosto 2022) Con un post su Instagram, che accompagna la copertina del numero di settembre di Vogue, Serena Williams ha annunciato che le prossime saranno le sue ultime settimane di attività agonistica. "Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di prendere una direzione diversa. Quel momento è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Mio Dio, quanto mi piace il tennis. Ma ora, il conto alla rovescia è iniziato. Devo concentrarmi sull'essere una mamma, sui miei obiettivi spirituali e scoprire finalmente una Serena diversa, ma comunque eccitante. Intanto mi godrò queste prossime, ultime settimane".video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 agosto 2022) Con un post su Instagram, che accompagna la copertina del numero di settembre di Vogue,hato che le prossime saranno le sue ultime settimane di attività agonistica. "Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di prendere una direzione diversa. Quel momento è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Mio Dio, quanto mi piace il. Ma ora, il conto alla rovescia è iniziato. Devo concentrarmi sull'essere una mamma, sui miei obiettivi spirituali e scoprire finalmente unadiversa, ma comunque eccitante. Intanto mi godrò queste prossime, ultime settimane".video width="746" height="420" ...

WeAreTennisITA : Riecco Serena ?? A Toronto, Serena Williams torna alla vittoria battendo la qualificata spagnola Nuria Parrizas Diaz… - SuperTennisTv : Inizia il conto alla rovescia per l'addio di Serena Williams al mondo del #tennis: in un'intervista rilasciata a… - Radio1Rai : ??#Tennis Serena Williams annuncia il suo ritiro: 'Ora è iniziato il conto alla rovescia. Devo concentrarmi sull'ess… - zazoomblog : Serena Williams si prepara all’addio al tennis - #Serena #Williams #prepara #all’addio - perchetendenza : 'Serena Williams': Perché ha reso noto che si ritirerà dal tennis dopo gli US Open di settembre -