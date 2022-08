Sassuolo, Procura Figc apre indagine su Berardi per “comportamento violento” (Di martedì 9 agosto 2022) In seguito alla lite con un tifoso fuori allo stadio Braglia al termine di Modena-Sassuolo, stando a quanto riportato dall’ANSA, il Procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha aperto un procedimento nei confronti di Domenico Berardi. La vicenda che ha coinvolto l’attaccante nero verde, dunque, finisce sul tavolo della Procura federale. Il Procuratore, una volta acquisito agli atti il video, ha avviato un procedimento per “comportamento violento ai danni di un tifoso nei pressi dello stadio Braglia dopo la partita Modena-Sassuolo”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) In seguito alla lite con un tifoso fuori allo stadio Braglia al termine di Modena-, stando a quanto riportato dall’ANSA, iltore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha aperto un procedimento nei confronti di Domenico. La vicenda che ha coinvolto l’attaccante nero verde, dunque, finisce sul tavolo dellafederale. Iltore, una volta acquisito agli atti il video, ha avviato un procedimento per “ai danni di un tifoso nei pressi dello stadio Braglia dopo la partita Modena-”. SportFace.

