MotoGP | Marc Marquez | “Honda in momento critico | vado in Austria ma su mio recupero non mi esprimo”

Marc Marquez: "Honda in momento critico, vado in Austria ma su mio recupero non mi esprimo"

Marc Marquez è tornato a parlare delle proprie condizioni e delle difficoltà della Honda HRC nel Mondiale MotoGP 2022 e lo ha fatto proprio tramite i canali del team giapponese. "Sto cercando di capire cosa non va nella moto 2022, rispetto all'altra operazione voglio essere più in contatto e per questo sarò in Austria per parlare con tutto il team – ha spiegato lo spagnolo – Sicuramente la Honda è in un momento critico, ma voglio essere presente per avere tutto più fresco al mio ritorno." A tal proposito però Marquez non vuole esporsi sui tempi di recupero: "L'osso sta guarendo bene, vedremo a fine agosto con i controlli e da lì spero di poter iniziare a spingere di più con la riabilitazione."

