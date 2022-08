Milano: investe e uccide 11enne, pirata della strada negativo all'alcoltest (Di martedì 9 agosto 2022) Milano, 9 ago. (Adnkronos) - Il 20enne denunciato per omicidio stradale per aver investito la scorsa notte un 11enne a Milano è risultato "negativo" all'alcoltest, mentre "si attendono ancora i risultati del tossicologico" fanno sapere fonti della procura di Milano. L'uomo si è costituito circa quattro ore dopo l'investimento e per ora è solo indagato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022), 9 ago. (Adnkronos) - Il 20enne denunciato per omicidiole per aver investito la scorsa notte unè risultato "" all', mentre "si attendono ancora i risultati del tossicologico" fanno sapere fontiprocura di. L'uomo si è costituito circa quattro ore dopo l'investimento e per ora è solo indagato.

