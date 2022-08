Masters 1000 Montreal 2022: la pioggia blocca il programma. Avanti Brooksby e Khachanov (Di martedì 9 agosto 2022) La pioggia è protagonista al Masters 1000 di Montreal, con il programma completamente rivoluzionato e con solo quattro match di primo turno che sono stati completati. A slittare è stata anche la sfida di Fabio Fognini, che affronterà questo pomeriggio il rampante danese Holger Rune, dopo che il ligure è riuscito ad entrare in tabellone principale grazie alle due vittorie nelle qualificazioni. Tra le partite giocate, bella affermazione dell’americano Jenson Brooksby, che ha cominciato molto bene la stagione sul cemento americano con la finale raggiunta ad Atlanta. Lo statunitense ha sconfitto abbastanza nettamente il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 6-2 6-3 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Berrettini-Carreno Busta oggi, Masters 1000 ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Laè protagonista aldi, con ilcompletamente rivoluzionato e con solo quattro match di primo turno che sono stati completati. A slittare è stata anche la sfida di Fabio Fognini, che affronterà questo pomeriggio il rampante danese Holger Rune, dopo che il ligure è riuscito ad entrare in tabellone principale grazie alle due vittorie nelle qualificazioni. Tra le partite giocate, bella affermazione dell’americano Jenson, che ha cominciato molto bene la stagione sul cemento americano con la finale raggiunta ad Atlanta. Lo statunitense ha sconfitto abbastanza nettamente il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 6-2 6-3 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Berrettini-Carreno Busta oggi,...

