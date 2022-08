Il centrocampista si libera a zero | derby Milan-Inter

...del 15 agosto come giorno nel quale il presidente del PSG Nasser El - Khelaifi darà il via... giovanedi inserimento del Sassuolo . Al momento tuttavia i rossoneri possono ...Il Psg ha bisogno di unper dare il viaalla cessione di Paredes, lo spagnolo potrebbe vivere una nuova esperienza in Ligue One e il Napoli con un'offerta congrua cederebbe un ...Va avanti la trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori e intanto arriva Sirigu: l'esperto portiere la stagione scorsa al Genoa oggi sosterrà le visite mediche a Roma e ...Calciomercato Roma, si scalda l'asse col PSG e arriva un nuovo assist per Tiago Pinto. Ecco il via libera per il general manager ...