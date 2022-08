Gemma Galgani confessa tutto ai fan | ecco che cosa le piace

(Di martedì 9 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si è lasciata andare ad una confessione con i suoi fan. La dama ha rivelato chela far star bene e chelequello che ha detto. È il volto di Uomini e Donne più popolare, almeno per quanto concerne il trono over. In tanti anni di messa in

1971marco28 : RT @CiaoKarol: Quella ‘chiacchierate’ da riscoprire, tra Santa Gemma Galgani ed il suo Angelo custode: Santa Gemma Galgani (1878- 1903) ebb… - CiaoKarol : Quella ‘chiacchierate’ da riscoprire, tra Santa Gemma Galgani ed il suo Angelo custode: Santa Gemma Galgani (1878-… - BGrisafi : RT @CiaoKarol: Quella 'chiacchierate' da riscoprire, tra Santa Gemma Galgani ed il suo Angelo custode Santa Gemma ebbe la costante compa… - CiaoKarol : Quella 'chiacchierate' da riscoprire, tra Santa Gemma Galgani ed il suo Angelo custode Santa Gemma ebbe la costa… - statidigrazia : Scusate ma questa santa è una santa vera io pensavo fosse un lumino meme tipo quelli di cersei su quella di uomini… -

Liberoquotidiano.it

rappresenta ormai un pezzo di storia di Uomini e Donne . A 73 anni la dama di Torino è pronta a mettersi ancora una volta in gioco nel dating show di Canale 5, che ricomincerà con una ...Tornerà protagonista del dating show di Canale5 a settembre,che continua la sua estate da single tra sorprese e riflessioni. La dama di Torino infatti non ha ancora trovato l'amore ma questo non le ha impedito di trascorrere l'estate 2022 all'... Gemma Galgani, "quando ascolto...": la confessione intima Gemma Galgani si è lasciata andare ad una confessione con i suoi fan. La dama ha rivelato che cosa la far star bene e che cosa le piace: ecco quello che ha detto. È il volto di Uomini e Donne più ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...