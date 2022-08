Gaza | blitz d’Israele a Nablus | uccisi membri di Brigate dei Martiri di al-Aqsa e Jihad Islamica Anp | “Conseguenze disastrose per la pace”

(Di martedì 9 agosto 2022) Mentre si cerca di far reggere la fragile tregua tra Israele e la, lo Stato ebraico non ferma le proprie incursioni nei Territori Occupati, in questa nuova stagione die arresti ai vertici delle diverse organizzazioni palestinesi. Oggi un’operazione congiunta di Shin Bet, i servizi segreti interni, polizia ed esercito è stato ucciso a, in Cisgiordania, il leader delledeidi al-, Ibrahim al-Nabulsi, alla guida del gruppo vicino al partito al-Fatah, lo stesso di cui fa parte il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen. Al-Nabulsi, secondo la ricostruzione fornita dal Jerusalem Post, ha perso la vita nello scontro a fuoco esploso nel corso dele nel quale sono stati uccise altre due ...

...nel. È quello che si è visto e letto negli ultimi tre giorni sui principali giornali italiani (e sui corrispondenti siti) in merito ai bombardamenti avviati da Israele sulla striscia di. ...... attaccando la striscia dicon alcuni raid aerei che hanno causato la morte di almeno 10 ... e suo genero Ashraf al - Jada " durante il, peraltro, ha perso la vita anche un militante ... Gaza, blitz d’Israele a Nablus: uccisi membri di Brigate dei Martiri di al-Aqsa e Jihad Islamica In questi giorni i grandi giornali italiani hanno raccontato l'attacco israeliano contro Gaza dando la colpa all'aggredito e dando pochissimo spazio alle vittime civili. Ma sui principali quotidiani e ...Israeli aircraft pummelled targets in the Gaza Strip on Sunday, driving up the Palestinian death toll, and militants fired repeated rounds of rockets that reached deep into Israel, even as reports ...