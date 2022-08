Fiorentina, CorSport: “Ecco la gestione per il recupero di Nico Gonzalez” (Di martedì 9 agosto 2022) Fiorentina Nico Gonzalez- La Fiorentina continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Gli uomini di Italiano, debutteranno al Franchi in Serie A, Domenica 14 Agosto contro la Cremonese. Uno dei problemi legati all’inizio stagione dei Viola, è l’infortunio di Nico Gonzalez, l’uomo apparso più in forma nel ritiro di Moena e poi, nella tournèe Austriaca. L’Argentino si è infortunato alla mezz’ora di gara contro il Betis Siviglia, rischia di saltare il primo turno ma di seguito, Ecco le parole del Corriere dello Sport. “L’argentino, uscito malconcio dal campo nella partita contro il Betis Siviglia dopo poco più di mezz’ora di gioco, oggi potrebbe già allenarsi in gruppo. Non sembra comunque a rischio, ma la certezza arriverà soltanto dopo la ... Leggi su seriea24 (Di martedì 9 agosto 2022)- Lacontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Gli uomini di Italiano, debutteranno al Franchi in Serie A, Domenica 14 Agosto contro la Cremonese. Uno dei problemi legati all’inizio stagione dei Viola, è l’infortunio di, l’uomo apparso più in forma nel ritiro di Moena e poi, nella tournèe Austriaca. L’Argentino si è infortunato alla mezz’ora di gara contro il Betis Siviglia, rischia di saltare il primo turno ma di seguito,le parole del Corriere dello Sport. “L’argentino, uscito malconcio dal campo nella partita contro il Betis Siviglia dopo poco più di mezz’ora di gioco, oggi potrebbe già allenarsi in gruppo. Non sembra comunque a rischio, ma la certezza arriverà soltanto dopo la ...

