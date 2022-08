Esplosioni in una base aerea russa in Crimea, per Mosca solo un incidente: turisti in fuga dalle spiagge – I video (Di martedì 9 agosto 2022) Una serie di Esplosioni hanno colpito una base aerea militare nel distretto di Saki, in Crimea. A comunicarlo alla Tass le autorità locali, che hanno confermato la presenza di diverse colonne di fumo vicino a Novodorivka. Successivamente il ministero della Difesa russo, che controlla l’aerodromo, ha specificato che si è trattato dell’esplosione accidentale di alcune munizioni, escludendo l’ipotesi di un raid e il coinvolgimento di vittime. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 15.30 locali. Alcuni testimoni hanno riferito di una decina di Esplosioni di diversa entità che hanno spinto alla fuga in massa, con conseguenti ingorghi stradali, delle decine di turisti presenti sulle spiagge della zona, ma anche dei residenti locali. ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) Una serie dihanno colpito unamilitare nel distretto di Saki, in. A comunicarlo alla Tass le autorità locali, che hanno confermato la presenza di diverse colonne di fumo vicino a Novodorivka. Successivamente il ministero della Difesa russo, che controlla l’aerodromo, ha specificato che si è trattato dell’esplosione accidentale di alcune munizioni, escludendo l’ipotesi di un raid e il coinvolgimento di vittime. L’sarebbe avvenuto intorno alle 15.30 locali. Alcuni testimoni hanno riferito di una decina didi diversa entità che hanno spinto allain massa, con conseguenti ingorghi stradali, delle decine dipresenti sulledella zona, ma anche dei residenti locali. ...

