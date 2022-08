Elezioni 2022, centrodestra verso quota 16 seggi ai centristi (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende AdnKronos da fonti del tavolo del centrodestra sui collegi – riunito in questi minuti alla Camera – l’alleanza avrebbe pattuito un accordo per riservare alle forze centriste (Udc, Coraggio Italia, Noi con l’Italia e Italia al Centro) 16 seggi. L’accordo inoltre prevederebbe un simbolo unitario per le 4 componenti, su cui si sta già lavorando sulla grafica, superando così l’accordo tra Cesa e Brugnaro da una parte, e Lupi e Toti dall’altra, che dovrebbero quindi correre con un simbolo unico a rappresentare le quattro formazioni. Il precedente accordo, relativo ai seggi, ne prevedeva 11 da destinare alla componente centrista, a esclusione dell’Udc e di Toti, che si è aggiunto successivamente all’alleanza. Sui seggi, fonti del tavolo, fanno sapere che potrebbero “essere anche qualcuno ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende AdnKronos da fonti del tavolo delsui collegi – riunito in questi minuti alla Camera – l’alleanza avrebbe pattuito un accordo per riservare alle forze centriste (Udc, Coraggio Italia, Noi con l’Italia e Italia al Centro) 16. L’accordo inoltre prevederebbe un simbolo unitario per le 4 componenti, su cui si sta già lavorando sulla grafica, superando così l’accordo tra Cesa e Brugnaro da una parte, e Lupi e Toti dall’altra, che dovrebbero quindi correre con un simbolo unico a rappresentare le quattro formazioni. Il precedente accordo, relativo ai, ne prevedeva 11 da destinare alla componente centrista, a esclusione dell’Udc e di Toti, che si è aggiunto successivamente all’alleanza. Sui, fonti del tavolo, fanno sapere che potrebbero “essere anche qualcuno ...

pdnetwork : Se un politico non rispetta la parola data, non è più politica. È Twitter, dove puoi cambiare opinione ogni minuto.… - ItaliaViva : Elezioni 2022, @raffaellapaita: 'Terzo Polo opportunità straordinaria anche per la Liguria' - fattoquotidiano : Elezioni politiche, se Calenda non va con Renzi deve raccogliere 56.250 firme per presentarsi: ecco cosa dice la le… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #M5S, Di Battista: 'Non sono come loro, sotto Grillo padre padrone non ci sto'. VIDEO - TommyBrain : DIEGO FUSARO: Elezioni 2022. Attenti ai gatekeepers...' -