“Devo dirvi una cosa su Ilary Blasi”. Alfonso Signorini, certe notizie le ha solo lui (Di martedì 9 agosto 2022) Alfonso Signorini spiega come sta Ilary Blasi. Il noto conduttore televisivo nei giorni scorsi aveva parlato della separazione di una delle coppie più famose e amate d’Italia. Intanto va detto che il settimanale da lui diretto, Chi, è stato il primo a pubblicare le foto di Totti sotto casa di Noemi. Poi il conduttore, che in queste settimane sta lavorando per allestire il cast del GF Vip 7, ha affrontato la vicenda dal punto di vista del gossip e dei giornali. Alfonso Signorini ha spiegato: “Se il mondo della carta stampata va a concludersi? Ma no, vive sempre di nuova linfa. E tu pensa che linfa c’hanno dato Francesco Totti e Ilary Blasi in questa estate. Quella è una coppia meravigliosa”. Sicuramente lo è stato. In ogni caso oggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 agosto 2022)spiega come sta. Il noto conduttore televisivo nei giorni scorsi aveva parlato della separazione di una delle coppie più famose e amate d’Italia. Intanto va detto che il settimanale da lui diretto, Chi, è stato il primo a pubblicare le foto di Totti sotto casa di Noemi. Poi il conduttore, che in queste settimane sta lavorando per allestire il cast del GF Vip 7, ha affrontato la vicenda dal punto di vista del gossip e dei giornali.ha spiegato: “Se il mondo della carta stampata va a concludersi? Ma no, vive sempre di nuova linfa. E tu pensa che linfa c’hanno dato Francesco Totti ein questa estate. Quella è una coppia meravigliosa”. Sicuramente lo è stato. In ogni caso oggi ...

c4oscalmo : @FrancescaCphoto fatevi prendere per il culo che devo dirvi - keonheeglietto : lo amo che devo dirvi ormai - Anna_maria_20 : Qui per dirvi che adesso non posso più chiamare i miei cugini cri (Cristian)e matti (Matteo peró l'ho sempre chiam… - sweetfuyu : quante volte devo dirvi di non citare se avete il privato e non vi seguo dio cristo - jackpoolista : @David52151651 @Ante_Rebic_12 @ScoutismoRN Mi fido che devo dirvi -