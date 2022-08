Crollo sulle Dolomiti, distacco dal monte Pelmo: il soccorso alpino è intervenuto sul posto. Non si segnalano feriti o dispersi (Di martedì 9 agosto 2022) Crollo sulle Dolomiti, segnalato un distacco dal monte Pelmo nella mattinata di martedì 9 agosto. In seguito al fenomeno che ha provocato la caduta di detriti, sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco che hanno verificato la sicurezza dell’area. Crollo sulle Dolomiti, distacco dal monte Pelmo Una valanga di roccia si è distaccata da uno dei versanti del monte Pelmo, sulle Dolomiti di Zoldo, correndo furiosamente a valle. Il distacco ha generato un ingente e densa nuvola di polvere che si è alzata in Val Fiorentina e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 agosto 2022), segnalato undalnella mattinata di martedì 9 agosto. In seguito al fenomeno che ha provocato la caduta di detriti, sulsono arrivati gli uomini dele i vigili del fuoco che hanno verificato la sicurezza dell’area.dalUna valanga di roccia si è distaccata da uno dei versanti deldi Zoldo, correndo furiosamente a valle. Ilha generato un ingente e densa nuvola di polvere che si è alzata in Val Fiorentina e ...

