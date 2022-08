Crimea, esplosioni presso una base aerea: la Russia ipotizza un sabotaggio ucraino (Di martedì 9 agosto 2022) Missili Ucraini, sabotaggio o incidente? Diverse esplosioni sono state segnalate in Crimea , in un aerodromo nel distretto di Saki. Lo hanno reso noto le autorità delle penisola annessa dalla Russia, ... Leggi su globalist (Di martedì 9 agosto 2022) Missili Ucraini,o incidente? Diversesono state segnalate in, in un aerodromo nel distretto di Saki. Lo hanno reso noto le autorità delle penisola annessa dalla, ...

