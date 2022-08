Covid, Galli a iNews24: “Si tornerà a scuola in aule dove non è possibile il distanziamento e ragazzi ipovaccinati” (Di martedì 9 agosto 2022) “Affronteremo ancora una volta l’inizio delle scuole nella stessa situazione degli anni precedenti. E in più, cosa abbastanza grave, con ragazzi complessivamente ipovaccinati rispetto a quanto sarebbe stato opportuno”. Ai microfoni di iNews24, l’infettivologo Massimo Galli, si sofferma sul ritorno a scuola alla luce della pandemia Covid-19. Anthony Fauci, in un’intervista al Corriere della Sera, L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 9 agosto 2022) “Affronteremo ancora una volta l’inizio delle scuole nella stessa situazione degli anni precedenti. E in più, cosa abbastanza grave, concomplessivamenterispetto a quanto sarebbe stato opportuno”. Ai microfoni di, l’infettivologo Massimo, si sofferma sul ritorno aalla luce della pandemia-19. Anthony Fauci, in un’intervista al Corriere della Sera, L'articolo proviene da.it.

