Cina: scoperto un nuovo virus

Stando alle ultime notizie, in Cina sono state contagiate, da un nuovo virus, ben 35 persone. Scopriamo, insieme, di che cosa si tratta.

Cina: di che virus si tratta?

Si tratta di un virus di origine animale diffusosi nelle province cinesi dello Shandong e dell'Henan.

Quali sono i sintomi?

Tra i sintomi ci sono febbre, affaticamento, tosse, anoressia, mialgia e nausea.

Qual è il tasso di mortalità?

Secondo l'Oms il tasso di mortalità potrebbe arrivare al 75%, ma non è ancora certa la trasmissibilità da uomo a uomo.

Cina: ecco cosa dicono gli scienziati

Secondo un gruppo di scienziati di Cina e Singapore responsabile del contagio è un henipavirus. Questi virus sono ospitati, generalmente, ...

