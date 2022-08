Bologna, Mihajlovic: 'Arnautovic? Se andasse via...' (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo la vittoria di misura in Coppa Italia contro il Cosenza, Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa. Fra i temi,... Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo la vittoria di misura in Coppa Italia contro il Cosenza, Sinisa, allenatore del, parla in conferenza stampa. Fra i temi,...

sportface2016 : +++#Bologna, #Mihajlovic: 'Sto sempre meglio, sono in fase di recupero e miglioro giorno per giorno'+++ - fattoquotidiano : Sinisa Mihajlovic torna in panchina: il commovente saluto di Bologna. “Sto sempre meglio. E ho un obiettivo per Nat… - Chicca141002 : RT @sportface2016: +++#Bologna, #Mihajlovic: 'Sto sempre meglio, sono in fase di recupero e miglioro giorno per giorno'+++ - CCokina12 : RT @sportface2016: +++#Bologna, #Mihajlovic: 'Sto sempre meglio, sono in fase di recupero e miglioro giorno per giorno'+++ - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Sinisa Mihajlovic torna in panchina: il commovente saluto di Bologna. “Sto sempre meglio. E ho un obiettivo per Natale… -