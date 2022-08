Autostrade, Castellucci e gli ex vertici indagati anche per truffa allo Stato: “Tentarono di farsi rimborsare” le barriere “attaccate col Vinavil” (Di martedì 9 agosto 2022) Non solo fecero installare barriere fonoassorbenti “attaccate col Vinavil“, motivo per cui vennero arrestati a novembre 2020 con le accuse di attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. Ma, secondo l’accusa, l’ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci e i suoi stretti collaboratori – l’ex direttore centrale operazioni Paolo Berti, l’ex direttore manutenzioni Michele Donferri Mitelli e l’ex direttore del primo tronco Stefano Marigliani – Tentarono anche di truffare lo Stato, e in particolare il ministero delle Infrastrutture, facendosi rimborsare quegli interventi spacciati per migliorie apportate alla rete. È uno dei dettagli che emergono dal decreto di fissazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Non solo fecero installarefonoassorbenti “col“, motivo per cui vennero arrestati a novembre 2020 con le accuse di attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. Ma, secondo l’accusa, l’ex amministratore delegato diGiovannie i suoi stretti collaboratori – l’ex direttore centrale operazioni Paolo Berti, l’ex direttore manutenzioni Michele Donferri Mitelli e l’ex direttore del primo tronco Stefano Marigliani –dire lo, e in particolare il ministero delle Infrastrutture, facendosiquegli interventi spacciati per migliorie apportate alla rete. È uno dei dettagli che emergono dal decreto di fissazione ...

