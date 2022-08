Alex Belli | l’annuncio shock dell’ex gieffino

(Di martedì 9 agosto 2022)condivide con la rete la scelta di abbandonare la Tv. Le sue parole Dopo un’estate densa di progetti in compagnia della moglie Delia Duran,annuncia la sua volontà di volersi allontanare dalla Tv generalista che lo ha visto impegnato durante gli ultimi 5 anni tra i salotti di Barbara D’Urso, le ospitate in Mediaset e sei lunghi mesi all’interno della casa più spiata d’Italia.arriva dall’account Twitter ufficiale dell’attore, che scrive: “mi prenderò un anno sabbatico dalla Tv generalista”. Nessuna indiscrezione circa i nuovi progetti diche potrebbe tentare una carriera musicale o dedicarsi interamente alla famiglia. Sappiamo infatti che la moglie e modella Delia Duran vorrebbe allargare il nucleo di coppia con un bebè, ma nulla è stato ...

Dopo il grande successo ottenuto all ultima edizione del Grande Fratello Vip l attore ha deciso di prendersi una pausa. Clamoroso annuncio di...Ascolta questo articoloè stato tra i protagonisti della sesta edizione del ' Grande Fratello Vip ', il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'attore infatti si è ritrovato al centro dell'...Rispondendo a un utente su Twitter Alex Belli, ex concorrente del "Grande Fratello Vip", ha dichiarato di volersi prendere un anno sabbatico dalla televisione ...