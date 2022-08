Ultime Notizie – Elezioni 2022, Calenda rompe con Pd. Letta: “Noi andiamo avanti” (Di lunedì 8 agosto 2022) Carlo Calenda rompe il patto con il Pd in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. “L’unico alleato possibile per Calenda sia Calenda”, è la replica del segretario dem Letta che chiude a M5S. Intanto il leader di Italia Viva Renzi apre a un dialogo con Azione nel nome del Terzo Polo che Renzi definisce “opportunità straordina”. Calenda “Non intendo andare avanti con l’alleanza con il Pd”, annuncia il leader d Azione Carlo Calenda ospite di ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata. E dopo aver affermato di averlo già comunicato a Enrico Letta, sottolinea: “Non mi sento a mio agio, non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così, ho comunicato ai vertici del Pd ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 8 agosto 2022) Carloil patto con il Pd in vista dellepolitiche del 25 settembre. “L’unico alleato possibile persia”, è la replica del segretario demche chiude a M5S. Intanto il leader di Italia Viva Renzi apre a un dialogo con Azione nel nome del Terzo Polo che Renzi definisce “opportunità straordina”.“Non intendo andarecon l’alleanza con il Pd”, annuncia il leader d Azione Carloospite di ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata. E dopo aver affermato di averlo già comunicato a Enrico, sottolinea: “Non mi sento a mio agio, non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così, ho comunicato ai vertici del Pd ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 26.662 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - Agenzia_Ansa : 'A sinistra caos e tutti contro tutti! Avanti compatti, Lega e Centrodestra, con il bene dell'Italia come unico obi… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - SkyTG24 : Governo, verso #elezioni: Calenda rompe il patto col #Pd. Letta: 'Andiamo avanti'. LIVE - ilFattoMolfetta : NUOVA CASA DELLA MUSICA, IN FUNZIONE A BREVE LA STORICA STRUTTURA IN PIAZZA DELLE ERBE -