Ucraina, attacco a Zaporizhzhya. Guterres: "Ogni attacco a centrale nucleare è suicida" (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – "Qualsiasi attacco a una centrale nucleare è una cosa suicida". A dichiararlo, dal Giappone, dove due giorni fa ha partecipato alla cerimonia di commemorazione del 77esimo anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima, è stato oggi il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Sull'attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhya, nel sud dell'Ucraina, c'è stato uno scambio di accuse tra Mosca e Kiev. E' la seconda volta che accade in pochi giorni. Secondo l'amministrazione della città di Enerhodar in mano ai russi, citata dall'agenzia di stampa russa Interfax, è stato l'esercito ucraino a lanciare un missile contro Zaporizhzhya.

