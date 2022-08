Tutti i rapporti economici tra virologi e case farmaceutiche: una questione etica (Di lunedì 8 agosto 2022) Premessa: i compensi ricevuti dai medici di seguito menzionati non sono certo illegali, così come i loro rapporti con le case farmaceutiche citate. Quanto riportato in questo articolo apre però una questione di etica e trasparenza. Roma, 8 ago – Riprendiamo la nostra inchiesta sui rapporti economici che legano i virologi e i tecnici di governo alle case farmaceutiche. Attraverso i codici di trasparenza (Efpia – Disclosure Code), la cui pubblicazione è diventata obbligatoria dal 2016 con riferimento ai dati del 2015, si possono tracciare le relazioni che i medici e le organizzazioni sanitarie hanno intrecciato con l’industria del farmaco. Con questo nuovo approfondimento, oltre ai potenziali conflitti di interessi, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 agosto 2022) Premessa: i compensi ricevuti dai medici di seguito menzionati non sono certo illegali, così come i lorocon lecitate. Quanto riportato in questo articolo apre però unadie trasparenza. Roma, 8 ago – Riprendiamo la nostra inchiesta suiche legano ie i tecnici di governo alle. Attraverso i codici di trasparenza (Efpia – Disclosure Code), la cui pubblicazione è diventata obbligatoria dal 2016 con riferimento ai dati del 2015, si possono tracciare le relazioni che i medici e le organizzazioni sanitarie hanno intrecciato con l’industria del farmaco. Con questo nuovo approfondimento, oltre ai potenziali conflitti di interessi, ...

MatyldaStein : RT @Daymons94519400: 'Mi sento un po’ come il mare: abbastanza calma per intraprendere nuovi rapporti umani ma periodicamente in tempesta p… - Faustanthonia73 : RT @AntonellaFasan1: Oggi il mio buongiorno è per tutti quelli che credono nella solidarietà dei piccoli gesti... Nell'educazione dei rappo… - IXgennaio1900 : @LazialeLeale Si, si odiano nello spogliatoio( sono contento per te che gli spogliatoi dove si odia ano non li abbi… - EmmeR23955796 : RT @AntonellaFasan1: Oggi il mio buongiorno è per tutti quelli che credono nella solidarietà dei piccoli gesti... Nell'educazione dei rappo… - 44you : RT @AntonellaFasan1: Oggi il mio buongiorno è per tutti quelli che credono nella solidarietà dei piccoli gesti... Nell'educazione dei rappo… -