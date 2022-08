Calciomercato.com

BelloMourinho , indubbiamente un 'monologhista' senza pari quando c'è da convincere un calciatore, sia stato in grado di tradurre in parole ciòla Roma avrebbe rappresentato per Paulo e ciò ...Perché adesso c'è talmente tanto entusiasmo attorno al club dei Friedkintutto sembra possibile . E cioèsi possa arrivare ai giocatori più celebrati del pianeta, i più rappresentativi non ... Romamania: che spettacolo i Fab Four, ma il vero fuoriclasse è l'equilibrio. Mourinho logora chi non ce l'ha C'era una volta una Roma per la quale, pur in visibilio per classe, forza e pedigree dei calciatori, si palpitava un gran bel po' quando si affrontava la questione dei Fab Four. Era la Roma di Capello ...Il 9 agosto di 30 anni fa a Barcellona il Settebello vinceva l'oro olimpico contro la Spagna. Decisivo il gol di Nando Gandolfi che batteva Rollan a 32” dalla fine del sesto tempo supplementare. Il Se ...