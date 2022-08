Ranking Wta aggiornato a lunedì 8 agosto 2022 | Trevisan davanti a Giorgi | sale Paolini

TuttocalcioS : Al WTA 1000 di Toronto c'è l'esordio di Martina #Trevisan ???? che sfida Haddad Maia ????. Il ranking direbbe partita e… - OA_Sport : La nuova classifica aggiornata - IlBlogdiAndy : #MubadalaSVC @DKasatkina vince il torneo Finale @DKasatkina d. @Shelby_Rogers_ 67 61 62 da oggi @DKasatkina nuo… - lascolomba : RT @WeAreTennisITA: Stasera il debutto di Giorgi a San Jose ?? Sarà Kudermetova l’avversaria, dopo il forfait di Muguruza. L’italiana si tro… - WeAreTennisITA : Stasera il debutto di Giorgi a San Jose ?? Sarà Kudermetova l’avversaria, dopo il forfait di Muguruza. L’italiana si… -

Italiane nelle 100 (al 08.08.2022) 26 Martina Trevisan 1775 29 Camila Giorgi 1689 55 Jasmine Paolini 1064 65 Lucia Bronzetti 894 Foto: LaPresse... ha sconfitto in finale la statunitense Shleby Rogers, numero 45 delinternazionale, col punteggio di 6 - 7 (2) 6 - 1 6 - 2. Per la Kasatkina è il quinto titolodella carriera, il primo ...Tennis | Diamo i Numeri, Featured | Ci sono voluti quasi quattro anni, ma oggi quell’importante passettino in più è stato infine compiuto. Il 22 ottobre 2018, subito dopo essersi imposta in ...La russa numero 12 del ranking si porta a casa il torneo calfiorniano superando in finale la statuintense SAN JOSE (California) - Daria Kasatkina, numero 12 del ranking, si aggiudica il torneo Wta 500 ...