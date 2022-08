Povertà: le vera sfida del prossimo governo (Di lunedì 8 agosto 2022) “Chiunque si troverà a governare l’Italia dopo le elezioni del 25 settembre dovrà cercare di lenire le ferite della pandemia e affrontare le nuove emergenze sociali imposte dal ritorno dell’inflazione“. È quanto ha sostenuto di recente dall’ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, che ha citato in particolare i dati dell’indagine Banca d’Italia sui redditi delle famiglie nel 2020 e le ricerche svolte dall’Istat su mandato della Commissione Lavoro della Camera, per mettere in evidenza che c’è in Italia un’emergenza Povertà che il prossimo governo sarà chiamato ad affrontare. I nuovi poveri Boeri ha ricordato come ci siano oggi circa 1 milione di persone in più sotto la soglia della Povertà assoluta rispetto a prima della pandemia. “La natura della diseguaglianza è cambiata rispetto a prima della pandemia e rispetto a ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 agosto 2022) “Chiunque si troverà a governare l’Italia dopo le elezioni del 25 settembre dovrà cercare di lenire le ferite della pandemia e affrontare le nuove emergenze sociali imposte dal ritorno dell’inflazione“. È quanto ha sostenuto di recente dall’ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, che ha citato in particolare i dati dell’indagine Banca d’Italia sui redditi delle famiglie nel 2020 e le ricerche svolte dall’Istat su mandato della Commissione Lavoro della Camera, per mettere in evidenza che c’è in Italia un’emergenzache ilsarà chiamato ad affrontare. I nuovi poveri Boeri ha ricordato come ci siano oggi circa 1 milione di persone in più sotto la soglia dellaassoluta rispetto a prima della pandemia. “La natura della diseguaglianza è cambiata rispetto a prima della pandemia e rispetto a ...

