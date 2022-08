Pirlo | l’inizio in Turchia è da dimenticare | sconfitta all’esordio con il Karagumruk | 4 gol dall’Alanyaspor

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 agosto 2022) Non è iniziata nel migliore dei modi l’esperienza inper Andrea. Dopo l’esperienza in Italia sulla panchina della Juventus, l’ex centrocampista ha accettato con entusiasmo una nuova avventura all’estero con l’obiettivo di mettere in mostra tutte le sue competenze dal punto di vista tattico. L’esordio sulla panchina delè stato, però, da. La gara d’esordio contro l’Alanyaspor si è conclusa con un netto 2-4. Inizio shock per i padroni di casa che si sono ritrovati subito sotto di due gol: uno-due micidiale di Eduardo e Bekiroglu. Nella ripresa Borini accorcia le distanze, al 70? ancora Eduardo chiude i conti. Al 72? in gol Biraschi per i padroni di casa, in pieno recupero Yardimci fissa il definitivo 2-4. L'articolo CalcioWeb.